Российский командир Александр Достигаев отдал приказ расстрелять на проезжей части местного жителя и трех волонтеров, которые проезжали мимо на собственном авто.

Служба безопасности идентифицировала еще одного командира российской армии, который совершал военные преступления на территории Украины и отдал приказ расстрелять четверых гражданских жителей Бучи.

Как сообщает пресс-служба СБУ, злоумышленником является командир 2-го батальона 104-го полка 76-й десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск РФ, подполковник Александр Достигаев.

После бегства захватчиков с Киевщины высшее военно-политическое руководство РФ наградило Достигаева "орденом Мужества" и звездой "героя России".

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"Установлено, что в начале марта 2022 года он руководил действиями вражеских десантников, которые захватили Бучу", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, подчиненное ему подразделение активно участвовало в так называемых "зачистках" и фильтрационных мероприятиях, направленных на подавление движения сопротивления и запугивание жителей региона.

"В ходе одного из таких карательных мероприятий по приказу своего командира вражеские десантники в течение двух часов расстреляли на проезжей части 4-х мирных жителей. Пострадавшие - местный житель и трое волонтеров, которые проезжали мимо на собственном авто", - отмечается в сообщении.

В частности, все жертвы погибли на месте от нанесенных множественных огнестрельных ранений. В связи с этим, на основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Достигаеву о подозрении по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством).

Также сейчас проверяется информация о возможной гибели Достигаева на войне в Украине. Его смерть не является основанием для прекращения расследования и установления всех соучастников и исполнителей преступления.

Оккупация Бучи - военные преступления российских террористов

Как сообщал УНИАН, вечером 2 апреля 2022 года появилась информация от Генштаба ВСУ об окончательном освобождении всей Киевской области от российских оккупантов.

После этого стала появляться информация о зверствах российских нелюдей. Они убивали и насиловали, издевались и пытали людей.

Летом Служба безопасности установила личности еще 11 российских военных, совершавших военные преступления в период временной оккупации части Киевской области.

Недавно СБУ установила личности еще пятерых российских военных преступников, причастных к массовым убийствам гражданских на Киевщине. Речь идет о военнослужащих 98-й воздушно-десантной дивизии Вооруженных сил России.

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