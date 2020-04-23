Шария окончательно сняли с розыска

7 февраля 2012 года Соломенский райсуд Киева объявил Шария в розыск, а 20 июня – в международный.

Блогера Анатолия Шария сняли с розыска по уже второму делу против него, которое касалось инсценировки покушения на себя.

Об этом в комментарии Украинской правде сообщили источники в правоохранительных органах и подтвердили в Нацполіції.

«Решение о снятии с розыска Анатолия Шария принял суд. Постановление Соломенского суда города Киева о прекращении розыска Анатолия Шария поступило в Соломенское управление полиции. Соответственно сотрудники полиции прекратили его розыск, и информация о разыскиваемом была снята с сайта МВД», – пояснила пресс-секретарь Нацполиции Оксана Блищик.

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Отмечается, что судья Соломенского райсуда Киева Оксана Криворот вынесла решение об отмене меры пресечения в виде ареста и снятия Шария с розыска еще 18 сентября 2019 года.

Прокуратура обжаловала это решение, но 17 февраля 2020 года проиграла апелляцию.

Блогера обвиняли в совершении заведомо ложного сообщения о совершении преступления, соединенного с искусственным созданием доказательств обвинения (ч. 2 ст. 383 УК Украины).

Согласно материалам дела, Шария обвиняли в инсценировке покушения на себя 13 июля 2011 года. Правоохранители утверждали, что Шарий собственноручно обстрелял свой автомобиль на улице Петра Радченко в Киеве из охотничьего ружья. После этого Шарий выбросил оружие и перчатки, остановил «такси» и позвонил с мобильного водителя в полицию, сообщив о совершенном покушении.

7 февраля 2012 года Соломенский райсуд Киева объявил Шария в розыск, а 20 июня – в международный.