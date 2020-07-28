В сексуальное рабство: в Харькове россиянин пытался вывезти в РФ трех украинок (фото)

Открыто уголовное производство.

Полицейские разоблачили гражданина России, который пытался вывезти из Украины трех жительниц Харькова в возрасте от 24 до 37 лет с целью сексуальной эксплуатации. Сейчас злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Читайте также"Я продал себя в сексуальное рабство": украинский скалолаз рассказал о насилии со стороны тренераОб этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Отмечается, что следственные действия проводились в ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины.

«Злоумышленника разоблачили на пограничном пункте «Гоптовка». Он пытался переправить женщин в город Белгород Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Следователи решают вопрос относительно сообщения мужчине о подозрении в совершении преступления и избрания меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Досудебное расследование продолжается.

Ранее УНИАН писал, что в Киеве разоблачили группу вербовщиков, которые отправляли женщин в сексуальное рабство в Турцию.

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