Из-за перебоев с энергоснабжением не работает Национальная автоматизированная информационная система.

Сегодня, 12 октября, из-за перебоев с энергоснабжением не работает Национальная автоматизированная информационная система, поэтому нельзя получить водительское удостоверение и зарегистрировать авто.

Об этом сообщает в Facebook Главный сервисный центр Министерства внутренних дел Украины.

"12 октября 2022 года в связи с перебоями электроснабжения не работает Национальная автоматизированная информационная система. Из-за этого предоставление услуг в сервисных центрах МВД приостановлено. О возобновлении работы сообщим дополнительно", - говорится в сообщении.

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Как известно, Главный сервисный центр МВД, в частности, выдает справку об отсутствии судимости, водительского удостоверения, а также проводит регистрацию транспортных средств.

Украинское водительское удостоверение

7 июля 2022 года стало известно о том, что украинские беженцы смогут использовать свои национальные водительские права на территории Европейского Союза без необходимости их замены. Соответствующий проект был принят Европарламентом.

Украинские беженцы могут использовать свои водительские права до тех пор, пока имеют статус временной защиты. В случае утраты прав можно будет оформить новые в ЕС. Однако нужно будет получить подтверждение от украинской власти о действительности прав и предоставить справку, подтверждающую физическую и психологическую готовность садиться за руль.

Водители грузовиков и автобусов при определенных условиях смогут получить украинские сертификаты компетентности и работать в ЕС. Для этого понадобится пройти краткий курс обучения и сдать тест. Затем они получат разрешение работать в Евросоюзе, пока действует статус временной защиты.

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