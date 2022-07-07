Депутаты Европарламента поддержали соответствующий проект, и теперь его должен официально принять Совет ЕС.

Украинские беженцы смогут использовать свои национальные водительские права на территории Европейского Союза без необходимости их замены. Соответствующий проект был принят Европарламентом и теперь ожидает одобрения Советом ЕС.

Об этом стало известно из заметки на официальном сайте Европейского парламента.

За проект было отдано 561 голос, против — 6, а воздержалось 5 депутатов. Теперь решение должен утвердить Совет ЕС в течение пяти следующих дней. Регламент вступит в силу после публикации в Официальном журнале Евросоюза.

Украинские беженцы смогут использовать свои водительские права до тех пор, пока обладают статусом временной защиты. В случае потери прав можно будет оформить новые в ЕС. Однако понадобится получить подтверждение от украинских властей насчет действительности прав и предоставить справку, которая подтверждает физическую и психологическую готовность садиться за руль.

Водители грузовиков и автобусов при определенных условиях смогут обзавестись украинскими сертификатами компетентности и работать в ЕС. Для этого понадобится пройти краткий курс обучения и сдать тест. Затем они получат разрешение работать в Евросоюзе, пока действует статус временной защиты.

Напомним, в середине июня Институт демографии и социальных исследований опубликовал статистику касательно беженцев. С первого дня полномасштабного вторжения и до 10 июня Украину покинули 4,8 млн человек. За этот же период вернулось 2 млн граждан. При этом в ООН утверждают, что количество украинских беженцев достигло 6,5 млн.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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