С помощью электронного кабинета водителя на сайте сервисного центра или приложения "Дия" планируется предоставить физическим и юридическим лицам возможность выбирать любой номерной знак для авто.

Кабинет министров утвердил изменения в законодательство, в соответствии с которыми физические и юридические лица получат дополнительные услуги онлайн без обращения в территориальные сервисные центры МВД.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил начальник Главного сервисного центра МВД Украины Николай Рудик.

Как рассказал Рудик, правительство приняло изменения в законодательство, в соответствии с которыми разрешается подавать заявления на регистрацию, перерегистрацию транспортного средства и заказ номерных знаков онлайн.

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"Возможность онлайн-регистрации авто планируется ввести путем отделения экспертного исследования от процедуры регистрации. Таким образом при наличии предварительного исследования автомобиля можно сократить время, необходимое на процедуру регистрации, до 20 минут", - добавил он.

Также Рудик отметил, что с помощью электронного кабинета водителя на сайте сервисного центра или приложения "Дия" планируется предоставить физическим и юридическим лицам возможность выбирать любой номерной знак, который можно заказать, и в дальнейшем получить его. Онлайн можно будет оформить и договор купли-продажи транспортного средства.

По словам Рудика, также планируется возобновить предоставление услуги по обмену водительского удостоверения. По его мнению, соответствующая услуга будет восстановлена ориентировочно в ближайший месяц.

"Без физического обращения в территориальный сервисный центр человек сможет подать заявку с помощью электронного кабинета водителя на получение водительского удостоверения в случае утраты или обмена и выбрать удобный способ получения изготовленного удостоверения водителя, например, через отделение "Укрпочты", - отметил он.

По словам Рудика, среди главных задач ГСЦ - возможность заказа индивидуального номерного знака с помощью веб-сервисов без физического обращения в территориальные сервисные центры.

Среди других законодательных изменений: расширенный перечень регистрационных действий, связанных с проведением государственной регистрации/перерегистрации транспортного средства, которые осуществляются без проведения экспертного исследования транспортного средства. Среди примеров: восстановление документов на транспортное средство в случае утери или обмена, регистрация транспортного средства, полученного по наследству и другие.

Права во время войны:

7 июля 2022 года стало известно о том, что украинские беженцы смогут использовать свои национальные водительские права на территории Европейского Союза без необходимости их замены. Соответствующий проект был принят Европарламентом.

Украинские беженцы могут использовать свои водительские права до тех пор, пока обладают статусом временной защиты. В случае потери прав можно будет оформить новые в ЕС. Однако понадобится получить подтверждение от украинских властей насчет действительности прав и предоставить справку, которая подтверждает физическую и психологическую готовность садиться за руль.

Водители грузовиков и автобусов при определенных условиях смогут обзавестись украинскими сертификатами компетентности и работать в ЕС. Для этого понадобится пройти краткий курс обучения и сдать тест. Затем они получат разрешение работать в Евросоюзе, пока действует статус временной защиты.

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