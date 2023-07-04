Украинцы жаловались, что обменники и банки перестали принимать купюры, которые они сами называют изношенными и старыми. Прекратился ли такой беспредел?

Обменники и банки обязаны принимать все доллары США, даже выпущенные еще в 1914 году. В случае отказа в обмене или за предложение оплатить дополнительную комиссию финансовые учреждения будут лишать лицензий.

Но действительно ли обменники начали принимать старые купюры, проверили журналисты "Сніданку з 1+1" на канале "1+1 Україна".

В сюжете Ярослав, оператор и режиссер монтажа, рассказал, что имел хлопоты с купюрой в 5 долларов - ее отказываются обменять почти все обменники. Так, первый обменник просто отказался принять эти 5 долларов, следующий поставил условие - комиссия 30%. Еще несколько сказали "нет", в банках тоже отказывали. Спортивный интерес угас на 10-м учреждении.

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По последним заявлениям главы Нацбанка Андрея Пышного, это недопустимо, и за такие отказы будут лишать лицензий. По его словам, граждане не должны тратить свои средства из-за вымышленного повреждения или износа. А кассир не может на глаз оценивать подлинность банкнот.

Журналистка "Сніданку з 1+1" решила провести эксперимент и дала шанс 5 долларам Ярослава. Она взяла его купюру и попыталась обменять. Ей удалось это с пятой попытки. "В последнем месте мне даже озвучили, что все учреждения обязаны это сделать", - говорит журналистка.

Почему же шансы обменять доллары, несмотря на заявления НБУ, сузились до 1 из 5, ответил экономист Григорий Кукуруза. "Ну, они нарушают закон", - говорит он и советует обменивать валюту в государственных банках. Возможно, со временем картина изменится, остается наблюдать, говорит экономист.

Проблема с обменом долларов в Украине

Ранее в соцсетях пользователи массово жаловались, что в некоторых банках и обменниках не принимают долларовые купюры старого образца.

В НБУ заявили, что кассиры в отделениях банка или валютообменных пунктах не имеют права отказывать в принятии купюр иностранной валюты, если такие купюры прошли детектор и счетчик.

Также адвокат Тарас Никифорчук обратил внимание на эту проблему с обменом валют. Он назвал способы борьбы с отказом банков или обменников.

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