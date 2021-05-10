Масштабные тренировки пройдут в условиях, максимально приближенных к реальным.

На Львовщине 12-14 мая состоятся антитеррористические учения.

Об этом сообщается на странице Управления СБ Украины во Львовской области.

«В период с 12 по 14 мая координационная группа Антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности Украины во Львовской области проведет плановые антитеррористические и контрдиверсионные обучения. Масштабные тренировки пройдут в условиях, максимально приближенных к реальным», - говорится в сообщении.

Антитеррористические учения на Львовщине: как они пройдут

В связи с этим в СБУ отмечают, что во время учений на отдельных территориях введут ограничительные меры, возможна проверка документов граждан и обзор автомобильного транспорта. Поэтому СБУ просит граждан иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Все действия будут происходить в рамках действующего законодательства и с безусловным соблюдением прав и свобод человека, отметили в спецслужбе.

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Автор: Светлана Закелова