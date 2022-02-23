Введение режима чрезвычайного положения не усложнит жизнь граждан в Украине, но предоставит дополнительные инструменты для улучшения защиты объектов критической инфраструктуры, заявили в СБУ.

Служба безопасности Украины отмечает, что введение чрезвычайного положения не усложнит жизнь граждан, в то же время предоставит дополнительные инструменты для недопущения диверсий, противодействия различным проявлениям гибридной войны.

Об этом говорится в обнародованной официальной заявлении СБУ о введении в Украине чрезвычайного положения.

"Ради безопасности государства и нашей победы в гибридной войне мы должны, прежде всего, работать на опережение, заранее реагировать на вызовы и продумывать каждый свой шаг наперед, несмотря на потенциальное развитие различных сценариев. Решение властей временно ввести чрезвычайное положение по всей территории Украины является необходимым и взвешенным. Эскалация на востоке сопровождается попытками расшатать общество через панические настроения, кибератаки, информационно-психологические операции, активизацию российских агентов влияния и диверсионных групп и тому подобное. Все эти дестабилизационные факторы находятся под особым вниманием СБУ. И введение чрезвычайного положения предоставляет дополнительные инструменты для их нейтрализации, улучшения защиты объектов критической инфраструктуры и общественного порядка, недопущения диверсий, противодействия другим проявлениям гибридной войны", - отметили в СБУ.

В то же время обращается внимание, что введение чрезвычайного положения не означает, что жизнь граждан усложнится, а все предусмотренные законом механизмы сразу будут применены. Ведь каждый регион Украины имеет свою специфику безопасности.

"Также нет оснований для нагнетания ситуации и распространения фейков - речь идет о введении именно чрезвычайного, а не военного положения. Как только в этом не будет необходимости, оно будет отменено. Пока нет оснований для тревоги. Идет максимально слаженная работа для наиболее эффективной защиты нашей страны и вашей безопасности", - отметили в СБУ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 февраля, Совет национальной безопасности и обороны из-за угрозы полномасштабного вторжения России поддержал введение чрезвычайного положения в Украине теперь решение за Верховной Радой.

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