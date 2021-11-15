Максимальный срок введения чрезвычайного положения в Украине – 30 суток или 60 суток в отдельных ее местностях.

В Украине заговорили о возможности введения чрезвычайного положения в приграничных областях в случае обострения ситуации на границе с Беларусью.

УНИАН рассказывает, что такое чрезвычайное положение и какие ограничения оно предусматривает.

Что такое чрезвычайное положение

Чрезвычайное положение - особый правовой режим, который может временно вводиться в Украине или на ее отдельных территориях при возникновении техногенных или природных чрезвычайных ситуаций "характера не ниже общегосударственного уровня".

Чрезвычайное положение вводится для обеспечения безопасности и здоровья граждан, предотвращения человеческих и материальных потерь, восстановления правопорядка при силовой попытке захвата госвласти и защиты конституционного строя Украины.

Читайте такжеБудет ли Украина стрелять на поражение по мигрантам: в СНБО ответили (видео)Суть режима – предоставление соответствующим органам государственной власти, военному командованию и органам местного самоуправления особых полномочий, а также допуск временного ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов юридических лиц для предотвращения угрозы.

Кто и когда вводит чрезвычайное положение

Чрезвычайное положение в Украине или на отдельных ее территориях вводится указом президента, который подлежит утверждению Радой в течение двух дней с момента обращения президента Украины.

Согласно статье 4 профильного закона, эпидемии и панзоотии, которые создают угрозу населению, могут быть основанием для введения чрезвычайного положения. В таком случае предложения о его введении президенту подает Кабмин.

Сколько длится чрезвычайное положение

Максимальный срок введения чрезвычайного положения в Украине – 30 суток или 60 суток в отдельных ее местностях.

В случае необходимости ЧП может быть продлено президентом, но не более чем на 30 суток. Президентский указ о продлении действия чрезвычайного положения вступает в силу после его утверждения Радой.

Какие ограничения предусматривает чрезвычайное положение

Согласно законодательству, режим чрезвычайного положения дает основания для введения ряда мер:

установления особого режима въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения по территории, где вводится чрезвычайное положение;

ограничения движения транспортных средств и их досмотр;

усиления охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и народного хозяйства;

запрета проведения массовых мероприятий, кроме мероприятий, запрет на проведение которых устанавливается судом;

запрета забастовок;

принудительного отчуждения или изъятие имущества у юридических и физических лиц.

Напомним, 14 ноября министр внутренних дел Денис Монастырский на брифинге после совещания по защите государственной границы заявил, что в приграничных областях Украины могут ввести чрезвычайное положение в случае обострения ситуации на границе с Беларусью.

В тот же день в Луцке по поручению президента Украины Владимира Зеленского состоялось совещание с руководителями министерств и ведомств, правоохранительных органов и военных формирований, председателями Волынской, Ривненской, Житомирской, Киевской и Черниговской областных государственных администраций относительно дополнительных мер по обеспечению национальных интересов в сфере защиты государственной границы.

Читайте такжеСитуация на границе с Беларусью: Зеленский заявил о "наращивании мощностей"Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина готовится к различным сценариям развития ситуации на польско-белорусской границе. По его словам, по данным разведывательных органов, сегодня на территории Беларуси находятся "уже около 16 тысяч человек - так называемых беженцев".

Скандал из-за нелегальных мигрантов в Европе

С конца мая Беларусь способствует нелегальному проникновению мигрантов в Евросоюз через свою территорию. Так Минск отреагировал на ужесточение западных санкций в отношении Беларуси. Особенно напряженная ситуация на польско-белорусской границе наблюдается в последние недели.

Чтобы предотвратить наплыв вероятно нелегальных мигрантов, балтийские государства значительно укрепили безопасность своих границ. А Литва ввела режим чрезвычайного положения на части территории из-за критической ситуации с мигрантами на границе с Беларусью.

Между тем Польша повысила боевую готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью.

Европейский Союз обвиняет Лукашенко в том, что он позволяет ввозить мигрантов из кризисных регионов в Беларусь, а затем контрабандным путем пытаться переправлять их в Польшу, Литву и Латвию.

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Автор: Ольга Робейко