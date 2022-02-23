На данный момент в столице ждут принятия парламентом решения о режиме чрезвычайного положения, а для введения комендантского часа понадобится отдельное решение, рассказал мэр города.

Меры по введению режима чрезвычайного положения в Киеве примет оперативный штаб города после соответствующего решения Верховной Рады. Комендантский час на территории столицы пока не будут вводить.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в своем срочном обращении к жителям Киева мэр столицы Виталий Кличко.

Он отметил, что если парламент примет решение, то на территориях областей начнут действовать оперативные штабы под председательством глав ОГА или КГГА.

По его словам, оперативный штаб города Киева соберется сразу после этого решения.

"Всю информацию мы будем обнародовать на официальных ресурсах городской власти. Призываю доверять информации только из официальных источников, потому что сегодня много спекуляций и манипуляций, чтобы подорвать стабильную ситуацию в стране, это тоже часть войны России против Украины", – сказал мэр.

"Комендантский час на территории областей и городов не будут вводить до принятия отдельного решения", – подчеркнул Кличко.

Чрезвычайное положение в Украине: что предусматривает

Режим чрезвычайного положения предусматривает:

усиленный контроль въездов и выездов с территорий городов и областей;

возможное ограничение движения транспортных средств и их осмотр;

запрет на проведение массовых мероприятий, митингов.

По словам Кличко, могут быть и другие ограничительные меры.

Мэр Киева призвал жителей города не паниковать, поскольку режим ЧС, который планирует ввести государство в этой ситуации, – это "упреждающий шаг для обеспечения порядка и общественной безопасности, для противодействия преступности, предупреждение возможных провокациях, направленных на дестабилизацию ситуации в стране, а также обеспечение безопасности работы объектов критической инфраструктуры и органов власти".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 февраля, СНБО поддержал введение чрезвычайного положения в Украине, теперь решение – за Верховной Радой. Секретарь СНБО отметил, что чрезвычайное положение будет вводиться по всей стране, кроме Донецкой и Луганской областей, где действует урегулированный законодательством, отдельный правовой режим в связи с проведением операции Объединенных сил.

Голосование за введение в Украине чрезвычайного положения планируется сегодня после 17.00.

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