ЧАЭС попала в оккупацию в первый день вторжения, а сам город Чернобыль через несколько дней.

Сейчас в Чернобыльской зоне отчуждения проживают около 50 самоселов. Покинуть свои дома их не вынудила ни авария на атомной электростанции, ни вторжение российских захватчиков.

DW рассказало истории некоторых жителей Чернобыльской зоны и то, как они пережили российскую оккупацию. ЧАЭС попала в оккупацию в первый день вторжения, а сам город Чернобыль через несколько дней.

85-летний Михаил Шилан поселился в Чернобыле в начале 1980-х. После аварии на ЧАЭС он и его семья были эвакуированы, но он вернулся в свой дом вместе с женой в начале 2000-х годов.

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До войны ворота его дома были выкрашены в сине-желтые цвета, но во время российского наступления ему пришлось быстро перекрасить их, чтобы уберечь свою жизнь. "Здесь у меня были герб и украинский флаг, а россияне приехали сюда. Так я перекрашивал все за день до их прихода. Как-нибудь перекрашивал. Честно говоря, испугался: а вдруг придут и расстреляют меня ни за что. Поэтому и закрасил", - рассказывает мужчина.

Российские солдаты все-таки пришли. "Что искали - так и не сказали. Возможно, кого-то из Правого сектора", - шутит мужчина.

Захватчики поселились в соседнем доме, за которым Михаил ухаживает. "Идут в этот дом. Я говорю: "Ребята, я вам ключи дам". А они: "Не надо нам ваши ключи!". Автоматами, теми прикладами повыбивали замки, повыбивали двери, перевернули все на свете", - говорит мужчина.

Жена Михаила умерла еще 15 лет назад, поэтому оккупацию он переживал наедине. Больше всего его шокировало поведение российских военных, которые даже залезли в гроб, перевернули его, открыли.

"Как умерла моя женщина - я заказал гроб в Чернобыле, а дети привезли из Киева другой. Похоронили жену в гробу от детей, а тот другой - стоит в хлеву. Что можно искать в том гробу - я не знаю. Наверное, смерть свою там искали", - рассказывает Михаил.

Его дети и внуки выехали из Украины из-за войны РФ и предлагали ему также уехать, но сам мужчина уверен, что теперь ничто не выгонит его из родного дома. "С моим характером и моими болячками - кому я надо? Они меня забирают, но я не хочу", - говорит Михаил.

Другая жительница Чернобыля, 84-летняя Валентина Кухаренко, рассказывает, что вернулась в город после аварии, потому что не могла жить без родного дома.

"Это же мой Чернобыль. Я ради него и вернулась. Может, я и не жила бы уже... потому что я поняла, что без Чернобыля не выживу. Ничто и никогда мне не заменит это место. Если я на день ехала в Киев или еще куда-то, то мне казалось, что с моим Чернобылем что-то произошло", - говорит она.

Женщину не заставили покинуть свой дом и российские захватчики, ведь она верила, что украинские военные освободят Чернобыль.

"За свою жизнь мы с дочкой не боялись. А боялись за других. Вспоминаю, как летят ракеты, а мы их считаем: девять штук, одиннадцать. Это же мы знали, что они полетели и что чья-то жизнь закончится. Мы плакали с дочкой", - вспоминает Валентина.

Российская оккупация длилась более месяца, и все это время люди жили без воды, света, связи, да еще и под постоянным прицелом российских снайперов.

"На здании, что видно со двора, лежали снайперы. Проходить, конечно, было очень страшно. Они целыми днями там лежали. Ну, слава Богу, все обошлось. Просто надо еще нам жить, наверное", - рассказывает Валентина.

Развязанная Россией война коснулась семьи женщины напрямую. "У жены моего внука родной брат погиб 5 марта. Сообщений не было. Только сказали, что они не вернулись с задания. Он был на фронте, в Бахмуте", - рассказывает самоселка.

Несмотря на все пережитое Валентина говорит, что верит в победу Украины и мечтает дожить, чтобы увидеть ее собственными глазами.

Российская оккупация ЧАЭС - что известно

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты захватили ЧАЭС 24 февраля, они пробыли там вплоть до 31 марта. Наиболее примечательной глупостью захватчиков было то, что они рыли окопы на территории атомной станции, в частности в Рыжем лесу - одной из самых радиоактивных локаций. Специалисты утверждают, что солдаты, которые копали землю на ЧАЭС, могли заразить других оккупантов. А самим воякам после сидения в окопах Рыжего леса отводили считанные месяцы жизни.

Год спустя журналисты побывали в деоккупированной Чернобыльской зоне и показали, во что превратили ее российские зайды. А местные жители рассказали, как оккупанты в Зоне отчуждения ходили к ним и забирали телефоны, воровали продукты, ставили жителей домов на колени.

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