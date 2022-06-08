Полученные измерения показали, что уровни радиации находятся в норме.

В чернобыльской Зоне отчуждения впервые после оккупации заработали радиационные детекторы.

Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

"Десятки радиационных детекторов снова передают данные из района вокруг Чернобыльской АЭС после того, как Украине при технической поддержке МАГАТЭ удалось восстановить жизненно важную информационную связь, которая была прервана в самом начале конфликта более 100 дней назад", – говорится в сообщении

Как известно, сеть радиационного контроля перестала функционировать 24 февраля, когда российские войска оккупировали Чернобыльскую зону и удерживали ее до 31 марта.

Большинство из 39 детекторов, которые отправляют данные из Зоны отчуждения, теперь видны на карте IRMIS (Международная информационная система радиационного мониторинга).

Полученные измерения показали, что уровни радиации находятся в норме и соответствуют измерениям до конфликта.

Ранее сообщалось, что 1 июня в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции стартовала миссия Международного агентства по атомной энергии.

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