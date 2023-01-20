Разбитое и уничтоженное оккупантами здесь постепенно восстанавливают.

Журналист Константин Грубич побывал в деоккупированной Чернобыльской зоне. В прошлом году в феврале рашисты устроили здесь вторую после атомной 1986-го года катастрофу.

В эфире "Сніданку з 1+1" местные жители рассказали, что оккупанты в зоне отчуждения ходили к ним и забирали телефоны, воровали продукты, ставили жителей домов на колени.

Украинский флаг на коммуникационной башне пережил оккупацию, по нему стреляли, но снять флаг так и не удалось. Отмечается, что радиационный фон за время оккупации не претерпел изменений.

Журналисты показали, что изменилось здесь, в Чернобыльской зоне, после варварского разгрома россиянами всей инфраструктуры. Рыжий лес теперь с окопами и блиндажами, а Припять без сталкеров и туристов значительно заросла.

В самом Чернобыле, куда с начала апреля вернулись вахтенные работники, изменений много. Разбитое и уничтоженное постепенно восстанавливают. Здесь украдена почти вся компьютерная техника, система отопления была уничтожена, но ее восстановили. Автопарк зоны отчуждения разбит, по машинам россияне ездили военной техникой.

Почти всю аппаратуру уничтожили путинские вояки и в лаборатории "Экоцентра", где было оборудование на миллионы долларов. Однако важное стратегическое подразделение быстро вернулось в рабочий режим после деоккупации.

Туристическая отрасль до завершения войны здесь поставлена на паузу. Это опасно для жизни посетителей прежде всего, ведь оккупанты могли минировать здесь местность.

Увлечение россиянами ЧАЭС

Российские оккупанты захватили ЧАЭС 24 февраля, они пробыли там вплоть до 31 марта. Удивление общества вызвало то, что захватчики рыли окопы на территории атомной станции, в частности в Рыжем лесу. Это - одна из самых радиоактивных локаций.

Специалисты утверждают, что солдаты, копавшие землю на ЧАЭС, могли заразить других членов своих подразделений. А самим путинским воинам отводили не более чем полгода на жизнь после "вояжа" в окопы Рыжего леса.

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