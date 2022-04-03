Захватчики рыли окопы в наиболее загрязненном радиацией Рыжем лесу в Зоне отчуждения ЧАЭС.

Российские оккупанты, которые находились в Зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, могут носить на своей одежде радиоактивную пыль.

Об этом в эфире информационного телемарафона сказал председатель ассоциации Чернобыльского туризма, офицер радиационной разведки, ликвидатор, эколог Сергей Мирный.

На вопрос, могут ли российские военные, находившиеся на территории ЧАЭС, представлять угрозу для окружающих, он ответил утвердительно.

"Да. Они могут нести на своей одежде радиоактивную пыль. Если сменить одежду, помыться, то никакой существенной опасности для окружающих не будет. Но не факт, что в условиях отступления у оккупантов была возможность сменить форму. Зная по собственному опыту, как устроена армия, я почти уверен – в чем они поехали, в том они и будут ходить", - сказал Мирный.

Также эксперт прокомментировал информацию о первых погибших от лучевого поражения среди российских военных, которая начала появляться в российских и белорусских СМИ.

"Сейчас есть только куски информации о том, что есть там лучевые поражения, что очевидно завозили каких-то российских солдат в Центр радиационной медицины в Гомеле. Но зачем их завозили, доподлинно неизвестно. Возможно, только для проверки. Насчет облучения – скорее всего, эти дозы действительно вред здоровью оккупантов нанесут, но это не те дозы, которые приведут к лучевой болезни", - отметил он.

Захват оккупантами ЧАЭС:

24 февраля ЧАЭС захватили российские оккупационные войска.

31 марта в Государственном агентстве по управлению Зоной отчуждения сообщили о начале выхода оккупантов с территории ЧАЭС.

1 апреля член Общественного совета при ДАЗВ Ярослав Емельяненко заявил, что после месяца пребывания оккупантов на Чернобыльской АЭС необходимо провести частично такие же работы, как после катастрофы в 1986 году. По его словам, россияне на территории Чернобыльской зоны "размесили радиоактивный грунт", загрязнили свою технику и сами надышались радиактивной пылью.

По данным Генштаба ВСУ, российских оккупантов, которые рыли окопы в Рыжем лесу в Зоне отчуждения ЧАЭС, разместили в Беларуси в Гомельском республиканском научно-практическом центре радиационной медицины и экологии.