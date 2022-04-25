27 февраля в результате воздушной атаки российских войск на аэропорт "Гостомель" под Киевом был сожжен один из крупнейших и мощнейших самолетов в мире украинского производства АН-225 "Мрия".

Специалисты ГП "Антонов" уже начали работу по восстановлению уникального украинского транспортного самолета "Мрия".

Об этом сообщил генеральный директор Государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев в эфире информационного марафона.

По его словам, точные сроки проведения работ и конкретный бюджет для создания новой украинской "Мрии" будут представлены сразу после получения итоговых выводов от специалистов.

Гусев отметил, что концерн ведет переговоры с международными партнерами, чтобы привлечь средства и известные мировые компании для восстановления транспортного самолета. Его планируют обустроить более современным технологическим оборудованием и электроникой. Специалисты госпредприятия сохранили конструкторскую и научно-техническую документацию и считают, что несколько уцелевших двигателей и хвостовую часть можно будет использовать при создании нового самолета.

"Мы ведем переговоры о создании большой аэрокосмической коалиции и построении нового уникального транспортного самолета. Прежде всего, нужны средства для наполнения Международного фонда новой украинской "Мрии". Запланировано предусмотреть различные форматы сбора средств, чтобы каждый желающий в Украине и за рубежом имел возможность сделать свой вклад в фонд", - сказал он.

Гусев сообщил, что обсуждаются различные предложения и поощрения для наполнения фонда. Среди них рассматривается вариант, чтобы фамилии тех, кто окажет наибольшую денежную помощь, были размещены на ливрее новой "Мрии" и запечатлены на фюзеляже нового усовершенствованного самолета.

"Оккупанты уничтожили самый мощный транспортный самолет, который установил 240 мировых рекордов и должен был бы сейчас перевозить всю необходимую для Украины помощь. Но сохранившиеся самолеты ГП "Антонов", которые сейчас за рубежом, успешно выполняют определенные рейсы по доставке необходимых грузов. Среди них самый большой серийный самолет "Руслан", который используется для реализации поставленных государством задач", - рассказал руководитель "Укроборонпрома".

Он отметил, что для концерна остается неизменным основная задача - это поставка оружия для украинских военных, которые защищают Украину от российских захватчиков.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля в результате воздушной атаки российских войск на аэропорт "Гостомель" под Киевом был сожжен один из самых больших и мощных самолетов в мире украинского производства АН-225 "Мрия".