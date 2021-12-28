До запуска услуги в "Дии" только около 5% бизнеса регистрировались онлайн.

На сегодня уже 66% ФЛП зарегистрировано через "Дию".

Об этом в Facebook сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Сейчас уже 66% ФОПов зарегистрировано через "Дию". Хотя до запуска услуги в "Дие" только около 5% бизнеса регистрировались онлайн", - написал он.

Читайте такжеУкраинцам объяснили, можно ли взломать "Дию" и украсть данныеПо его информации, 100 тысяч человек зарегистрировали ФОП автоматически через "Дию". Это одна из самых популярных услуг на портале - самая быстрая в мире регистрация бизнеса. Услугой довольны 97% пользователей.

"А с мая мы запустили первую государственную услугу без чиновника - автофоп. Сейчас если вы заполняете заявку и все правильно, ваши данные автоматически попадают в реестр. Больше нет посредника в виде государственного регистратора, который обрабатывает вашу заявку. Чтобы получить услугу, переходите на портал: diia.gov.ua", - добавил министр.

Также он сообщил, что ранее государственный регистратор тратил где-то 21 минуту в среднем по стране на регистрацию ФЛП. А сейчас - все автоматически.

"Так мы экономим ресурсы еще и государственных регистраторов, которые могут тратить время на улучшение сервиса для других услуг. Именно такие услуги должны стать цифровым стандартом для Украины", - написал он.

Как сообщал УНИАН, в конце ноября Министерство цифровой трансформации презентовало 7 новых социальных услуг, которые доступны на портале "Дия". На портале теперь доступны назначение и перерасчет пенсии, оформление субсидии и справки о страховом и трудовом стаже, выписка из реестра застрахованных лиц и справка о доходах пенсионера.

Справка УНИАН. Портал "Дия" - это единственный сайт государственных услуг. На портале уже можно получить онлайн около 70 государственных услуг. Количество пользователей портала - более 10 млн.

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