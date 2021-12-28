Минцифры запустило бета-тестирование новой функции.

В государственном приложении "Дия""в тестовом режиме заработала новая функция, которая позволяет украинцам получать уведомления о судебных заседаниях, в которых они принимают участие.

Об этом в Telegram сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Запустили бета-тест сообщений о судебных заседаниях, которые вас касаются", - написал министр.

Читайте такжеВ "Дии" скоро появятся новые функции: желающих приглашают принять участие в тестированииПо его словам, функция позволит не пропустить судебное заседание, о котором обычно суд сообщает обычной почтой. Уведомления будут проходить заранее не зависимо от того, выступает украинец истцом или ответчиком.

Министр уточнил, что воспользоваться новой функцией можно не обновляя приложение. Однако пользователю необходимо в настройках включить опцию "Разрешить сообщения".

Ранее УНИАН сообщал, что с 1 декабря в Украине начнется тестирование функции декларирование места жительства на портале "Дия".

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