Желающие могут тестировать одну или сразу две новые функции "Дии".

"Дия" запускает две новые функции и приглашает всех желающих принять участие в бета-тестировании.

Как сообщается в Telegram-канале "Дии", будут тестировать "PhotoID без гимнастики для шеи" и опросы.

Чтобы принять участие в бета-тестировании, нужно перейти по ссылке https://team.diia.gov.ua и зарегистрироваться. Когда бета станет доступной, "Дия" отправит письмо на электронную почту.

Читайте такжеУсыновление ребенка: в "Дии" появится новая услугаОтмечается, что можно тестировать как одну новую функцию, так и обе.

Однако для тестирования PhotoID нужно иметь биометрический документ в "Дии" – ID-карту или загранпаспорт.

Ранее стало известно, что "Дия" запустили новую функцию с COVID-документами. Пользователи получили возможность загрузить сертификат о вакцинации в формате PDF.

Справка УНИАН. "Дия" (сокращение от "Держава і я") – это мобильное приложение, а также веб-портал, которые были разработаны Министерством цифровой трансформации Украины. "Дию" презентовали в 2019 году, а запустили – в 2020-ом.

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