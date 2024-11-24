Из-за нехватки финансирования и "энергетической коррупции" строительство защитных конструкций было остановлено, пишет издание.

В феврале 2024 года британские инженеры вместе с командами из Америки, Германии и Японии посоветовали своим украинским коллегам построить конструкции для защиты энергосистемы Украины от российского нападения.

Как пишет издание The Times, Однако девять месяцев спустя украинское правительство этого не сделало на фоне обвинений в коррупции, которыя затормозили работу.

Отмечается, что около 80% энергетической инфраструктуры Украины повреждено или разрушено. Без надлежащей защиты и при температурах ниже нуля Украина "сталкивается с суровыми и смертоносными зимними морозами".

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Мустафа Найем, глава агентства, отвечающего за защиту критической инфраструктуры, ушел в отставку в июне в знак протеста против провалов правительства, заявив, что проект был намеренно отложен из-за отказа Киева выделить средства, выделенные на его реализацию.

"Работать было невозможно. Когда вы видите, что руководство правительства создает вам какие-то искусственные препятствия, это бесполезно", - сказал Найем.

Его агентство запросило 1,4 млрд евро на поставку бункеров, называемых "третьим уровнем защиты", для подстанций. Найем утверждает, что за блокировкой финансирования "стоят корыстные интересы". Он отметил:

"Когда люди в правительстве видят эти миллиарды, они даже не могут себе представить, что нет никакого интереса для людей, которые предоставляют эти деньги".

Его команда подозревает, что проект был отложен из-за того, что якобы не были выплачены взятки чиновникам в офисе премьер-министра, которые держат в руках финансовые нити.

Заменивший Найема Сергей Сухомлин сказал, что подрядчики ожидали "слишком большой прибыли", и его агентство пересматривало свои контракты. Некоторые из защитных сооружений были "перепроектированы" для сокращения расходов, добавил он.

Подрядчики заявили, что они пытались продвинуться вперед со строительством бункеров, но были вынуждены брать кредиты для финансирования минимального уровня работ, чтобы продолжить строительство, - и что сооружения далеки от завершения.

В офисе одной из ведущих украинских строительных компаний, участвовавших в контрактах по защите подстанций, прошли обыски со стороны чиновников, которые, как они утверждают, действовали без ордера, изымая компьютеры, телефоны и документы. Компания заявила, что правительство не выделило им необходимые средства на строительство бункеров.

Генеральный директор компании, занимающейся строительством инфраструктуры, заявил:

"Если бы необходимое финансирование было предоставлено, мы бы уже их завершили, я уверен. Если бы третий уровень был завершен вовремя… отключений электроэнергии было бы гораздо, гораздо меньше".

Отмечается, что на данный момент, чтобы предотвратить крах своей энергетической системы, Украина полагается на защиту "первого и второго уровня" из габионов, поставляемых Великобританией - примитивных клеток, заполненных камнями, - и больших бетонных защитных арок над землей, а также на ряд современных систем противовоздушной обороны, предоставленных ее западными партнерами.

"Неспособность Киева построить бункеры для электроподстанций, которые защитят их от российских авиаударов, сделала страну уязвимой перед зимой", - отмечается в материале.

Отключения света в Украине

На следующей неделе Украина может выйти на одну очередь отключений света, а отдельные дни проходить вообще без ограничений электроэнергии. Об этом заявил директор энергетических программ Владимир Омельченко.

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