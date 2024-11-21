Ракетная атака РФ: в Киеве и нескольких областях ввели экстренные отключения света

Только в одном регионе уже отменили введение аварийных отключений электроэнергии.

Утром четверга, 21 ноября, российские оккупанты совершили массированную ракету атаку на Украину. В ряде областей ввели экстренные отключения электроэнергии.

Как сообщает пресс-служба ДТЭК, экстренные отключения света из-за утренней атаки России введены в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях. Эти меры происходят по указанию Укрэнерго.

Кроме того, облэнерго сообщили об экстренных отключениях света в Черновицкой, Житомирской, Полтавской и Сумской областях. Впрочем, по обновленным данным, на Житомирщине экстренные отключения отменены.

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Массированная атака на Украину 21 ноября

Как сообщал УНИАН, около 5 утра в Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К. Впоследствии стало известно о скоростной цели в направлении Днепра с востока.

Кроме того, враг поднял в воздух Ту-95. В 5:47 Воздушные силы ВСУ сообщили о пуске ракет Х-101 в районе Энгельса. Пусковые маневры осуществлялись двумя волнами.

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