Энергетики работают над тем, чтобы восстановить подстанции, которые повредили россияне.

На следующей неделе Украина может выйти на одну очередь отключений света, а отдельные дни проходить вообще без ограничений электроэнергии. Об этом заявил директор энергетических программ Владимир Омельченко в эфире "Киев 24".

"Они ударили по подстанциям. В первую очередь, это подстанции по выдаче мощностей с атомных станций. Они достигают двойного эффекта. Кроме того, что усложняется выдача мощностей с электростанций в систему, еще применяются сетевые ограничения. То есть, электроэнергию можно генерировать, но трудно передать из-за разрушения этих подстанций и трудно импортировать", - сказал Омельченко.

Он отметил, что сейчас энергетики сконцентрированы на том, чтобы восстановить работу этих ключевых подстанций.

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"Резервного оборудования, насколько мне известно, достаточно. Далеко не все трансформаторы были разрушены, только несколько трансформаторов. Работа продолжается, и уже мы видим первые результаты", - отметил эксперт.

По его словам, ситуация со светом после российских обстрелов улучшилась в Одесской области, а также улучшается в Киеве и центральных областях.

"Думаю, на следующей неделе, если не будет новых ударов, то мы можем выйти на одну очередь отключений в целом по Украине. Возможно, в лучшем случае какие-то дни проходить без ограничений", - заявил директор энергетических программ.

Графики отключений света - последние новости

В Украине ввели графики отключений света после российской массированной ракетной атаки. 20 ноября народный депутат от фракции "Слуга народа", член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк заявлял, что графики отключений света в Украине могут отменить на этих выходных, но для этого должны быть соблюдены некоторые условия. По его словам, отмена графиков отключения света будет зависеть от: погоды; температуры на улице; атак на энергосистему.

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев отметил, что продолжительность отключений света зимой будет зависеть не только от российских ракетных ударов и погоды, но также и от работоспособности тех электростанций, которые остаются в строю. Он отметил, что устранение разрушений после российских ракетных ударов, в зависимости от их масштаба, может занимать от нескольких дней до нескольких недель. Например, после обстрела 26-го августа энергосистему восстанавливали 13 суток, и в этот период были веерные отключения света. Второй фактор, влияющий на продолжительность отключений - температура на улице. Чем она ниже, тем выше вероятность отключений, сказал эксперт.

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