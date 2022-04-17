Женщина заметила, что петушок пережил с ней обстрелы и голод, поэтому она не смогла его оставить.

Пенсионерка сбежала из окруженного оккупантами Мариуполя вместе со своим любимцем - петухом Тошей.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел.

Жительница Мариуполя называет птицу своим другом, ведь пережила с ним голод и бомбежки.

"Украинская бабушка, которая сбежала из Мариуполя, забрала с собой петуха. Она пояснила, что не может оставить своего друга, с которым они вместе пережили бомбежки и голод", – отмечает МИД.

Волонтер "Печенька", который помогает украинским беженцам в Пшемысле, сообщил, что женщина эвакуировалась в Польшу.

На недоуменные вопросы, зачем она взяла петуха с собой, бабушка ответила: "Как же я оставлю своего друга Тошу на войне? Мы же с ним и под бомбежкой, и голод пережили".

Бои за Мариуполь

Мариуполь с 1 марта заблокирован российскими войсками, которые создали в городе гуманитарную катастрофу и совершают геноцид.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заверил связь командования с силами обороны в Мариуполе есть, а детали оборонительной операции не должны быть предметом общественного обсуждения.

Россияне угрожали заблокировать украинских бойцов на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе и применить против них химическое оружие.

Вечером 11 апреля российские оккупанты сбросили на Мариуполь отравляющее вещество неизвестного происхождения. Как сообщил лидер "Азова" Андрей Белецкий, армия РФ применила химическое оружие над заводом "Азовсталь", который удерживают бойцы полка"Азов".

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