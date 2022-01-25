Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

С 27 января Ривненская область переходит в "красную" зону эпидемической опасности.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам решено установить с 00 часов 00 минут 27 января 2022 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории Ривненской области", - отметил Немчинов.

Как сообщал УНИАН, накануне, 24 января Госкомиссия по ТЭБ и ЧС установила "красный" уровень эпидемической опасности на Ивано-Франковщине.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, на грани попадания в "красную" зону, кроме Ривненской находится Черновицкая область.

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