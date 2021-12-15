По словам главы правительства, это необходимо, чтобы максимально эффективно противодействовать пандемии и защитить здоровье людей.

Кабинет министров продлевает действие адаптивного карантина до 31 марта 2022 года.

Читайте такжеДве области вышли из "красной" зоны — МинздравКак передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль во время заседания правительства.

"Для того, чтобы максимально эффективно противодействовать пандемии и защитить здоровье людей, правительство продолжает адаптивный карантин до 31 марта 2022 года", — сказал он.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября Кабмин принял решение о продлении адаптивного карантина и режима чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2021 года.

24 ноября были изменены условия и ужесточены требования по вакцинации в "желтых" зонах эпидемической опасности.

С третьего декабря в Украину запрещен въезд иностранцев из ряда африканских стран, где обнаружен штамм "Омикрон".

По данным Министерства здравоохранения, сегодня штамма "Омикрон" в Украине еще не обнаружено.

Справка УНИАН. Новый вариант коронавируса B.1.1.529 впервые обнаружен в Южной Африке 24 ноября.

Всемирная организация здравоохранения назвала новый штамм коронавирус греческой буквой "Омикрон".

"Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими, что вызывает беспокойство", — отметили в ВОЗ.

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Автор: Леся Лещенко