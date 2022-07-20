По его словам, русский язык у него не ассоциируется со страной-агрессором, и на нем говорит большая часть его окружения.

Популярный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский, который всю свою жизнь прожил в Харькове и которого в России признали врагом, объяснил, почему он не будет переходить на украинский язык.

В своем блоге на Youtube он признался, что говорит и думает на русском языке с детства, так ему проще объяснять даже очень сложные вещи.

Комаровский подчеркнул, что русский язык не ассоциируется у него с агрессией Кремля, Путиным и российскими оккупантами. Он считает, что патриотизм и любовь к Родине измеряются поступками, а не знанием и пользованием тем или иным языком.

"Это язык, на котором я думаю. Мне так комфортнее. Я давно высказал свою позицию, и ее не меняю. Я не ассоциирую русский язык с рашизмом и путиным. Это язык моих родителей, язык моих детей, моих друзей. Это язык 99% моего ближайшего окружения. Почему я должен его предать? Я понимаю украинский язык. Но я никогда не смогу говорить на украинском так, как я это делаю на русском. Главное не как я говорю, а что я говорю, что я очень хорошо умею объяснять даже очень сложные вещи. Это сделало меня врачом Комаровским, которого знают миллионы людей", - сказал Комаровский.

Он также напомнил, что Украину защищает очень много русскоязычных украинцев. Это говорит об их патриотизме и любви к Украине.

"Большое количество молодых ребят с оружием в руках, которые абсолютно русскоязычные, сейчас в окопах. Я считаю, что они так демонстрируют свою любовь к стране", - подчеркнул Комаровский.

По мнению врача, украинцам не стоит поднимать тему языковых разногласий - особенно во время войны.

"Человека определяют поступки, ответы на вопросы, что такое хорошо и что такое плохо. Я знаю много негодяев, которые красиво на украинском языке говорят абсолютно преступные вещи... Я хочу быть дальше от этого бреда. Люди по-другому оцениваются в 21 веке", - подытожил свою мысль Комаровский.

Он также попытался сравнить украинский язык с религиозным вопросом.

"В конце концов президент России говорит, что он православный. В Украине закрыть тему православия? Потому что Путин православный? Мы не будем верить в Бога, в которого верит Путин? Это как? Эта логика неполна", - считает педиатр.

Напомним, с 16 июля вступили в силу новые нормы "языкового закона". Речь идет об использовании украинского языка в интернете и в интерфейсах компьютерных программ товаров.

Ранее популярную ведущую Машу Ефросинину и певицу Олю Полякову раскритиковали за нежелание вести свой YouTube-проект на украинском языке. В свое оправдание звезды заявили, что у них якобы нет "химии" с государственным языком и им трудно выражать свои мысли на ней.

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