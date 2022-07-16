Если нарушение совершено впервые, штраф будет составлять от 3400 до 8500 грн, а за повторное нарушение в течение года – от 8500 до 11900 грн.

Сегодня, 16 июля, вступает в силу норма "языкового закона", в связи с чем за ее нарушения уполномоченный по защите государственного языка сможет накладывать штраф на должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления, руководителей и работников предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, других физических лиц.

Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень во время информационного марафона.

Он отметил, что наложение штрафов будет происходить после того, как соответствующие лица не устранят нарушения.

"Одна из санкций - требование устранить нарушения. В соответствии с изменениями в Кодекс Украины "Об административных правонарушениях" есть такая функция и возможность как наложение предупреждения. И только тогда, когда предупреждение и требование устранить правонарушение не будут реализованы, только тогда мы будем говорить, что будет состоять представителем уполномоченного протокол, объявить нарушителю и накладываться штраф. Это процедура не в один день и, надеюсь, что таких нарушителей будет катастрофически мало", - сказал Кремень.

По его словам, фиксировать нарушения будут представители уполномоченного по защите государственного языка, для чего будет достаточно аудио и видеоподтверждений. Платить штрафы будут в местные бюджеты, а отвечать за их взыскания будут органы исполнительной службы Министерства юстиции.

По результатам составленного протокола об административном правонарушении возможно решение о взыскании в виде предупреждения или штрафа от 3400 до 8500 грн, если нарушение совершено впервые, а штраф за повторное в течение года нарушение – от 8500 до 11900 грн.

Справка УНИАН. 16 июля 2022 года вступает в силу ряд новых норм закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Его Верховная Рада приняла в апреле 2019 года, а вступил в силу он три года назад - 16 июля 2019 года.

Подавляющее большинство сфер обязано пользоваться украинской. В частности, государственный язык обязательна в рекламе, медицине и на транспорте, в делопроизводстве, документообороте и отчетности, образовании и науке, технической и проектной документации, обслуживании, культуре и тому подобное.

Части 2 и 6 статьи 27 закона, которые начинают действовать с 16 июля 2022 года, регламентируют использование украинского языка в интернете и в интерфейсах компьютерных программ товаров.

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