Как оказалось, все потому, что словарный запас украинского языка у знаменитостей недостаточен, чтобы чувствовать себя комфортно в эфире.

После начала полномасштабной войны России в Украине многие русскоговорящие украинцы стали переходить на украинский язык.

Украинская телеведущая и благотворительница Маша Ефросинина и певица Оля Полякова в новом выпуске своего YouTube-проекта "Взрослые девочки" затронули вопрос языка.

Так, селебритис ответили на вопрос поклонников, почему не переходят на государственный язык. Как оказалось, все потому, что словарный запас украинского языка у знаменитостей недостаточен, чтобы чувствовать себя комфортно в эфире.

По их словам, в YouTube зрители привыкли к ним, не подбирающим слова, фонтанирующими и между ними происходит своя химия. Именно поэтому, объясняют знаменитости, им легче писать "Взрослых девочек" на русском языке.

"Потому что мы до этого да, действительно, все время говорили по-русски: и дома, и между собой. Мы хотим говорить на украинском, мы изучаем язык, мы все для этого делаем. Но чтобы вот так, в частном разговоре, как с подругой на кухне, так по-украински, к сожалению, не получится, и вам самим будет неинтересно смотреть бекающих, мекающих, подбирающих слова, ваших любимых "взрослых девочек", - отметила Полякова.

По словам Ефросининой, они подняли этот вопрос, поскольку понимают агрессию и понимают, почему ее так много по отношению к русскому языку в их передаче. Она добавила, что они с Олей говорят по-украински, но, к сожалению, не так хорошо, чтобы красиво и быстро изложить свои мысли.

"Оля поет украинские песни, я перевела свой Instagram, когда я могу исправить ошибки, поразмышлять над текстом. Там, где нас увлекают эмоции, там, где мы быстро должны изложить свои мысли, там где происходит что-то триггерное и животрепещущее, у меня, например, не выходит. Не выходит шутить, и у нас нет этой химии", - объяснила Ефросинина.

Они пообещали, что во "Взрослых девочках" будут отвечать на украиноязычные вопросы зрителей на украинском языке.

Ранее украинская певица Надя Дорофеева попала в языковой скандал: певицу жестко раскритиковали.

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