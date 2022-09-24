По его словам, международное сообщество справедливо отреагирует на псевдореферендумы оккупантов.

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам, которые находятся на оккупированных врагом территориях и призвал скрываться от российской мобилизации.

Об этом глава государства сказал в видеообращении в конце 212-го дня войны.

По его словам, международное сообщество справедливо отреагирует на псевдореферендумы оккупантов.

Видео дня

"Они будут однозначно осуждены, и на преступную мобилизацию, которую оккупанты пытаются сейчас провести в Крыму и других частях Украины, которые они пока контролируют. Это же не просто преступления против международного права и права Украины. Это преступления против конкретных людей, против народа", - подчеркнул президент.

По его словам, сейчас в Крыму в местах компактного проживания кырымлы силовики пытаются найти и мобилизовать как можно больше мужчин.

"Мы уже имеем доказательства этого. Это сознательная попытка России уничтожить крымскотатарский народ, это сознательная попытка государства-агрессора забрать жизнь у как можно большего количества жителей территории, на которую зашли российские войска. У меня есть простая просьба ко всем нашим людям, которые находятся на временно оккупированной территории, - делайте главное – берегите свою жизнь и помогайте нам ослаблять и уничтожать оккупантов. Любым способом прячьтесь от российской мобилизации. Избегайте повесток. Старайтесь выехать на свободную территорию Украины", - отметил Зеленский.

"Но если вы все же попадете в российскую армию, то саботируйте любую вражескую активность, мешайте любым российским операциям, передавайте нам всю важную информацию относительно оккупантов – их базах, штабах, складов с боеприпасами. И при первой же возможности переходите на наши позиции. Делайте все, чтобы сохранить жизнь и помочь освободить Украину", - сказал президент.

Он призвал украинцев передавать украинским спецслужбам все данные о тех, кто организует и помогает проводить этот фарс с псевдореферендумами.

"Передавайте всю информацию о российской мобилизации, о российской армии в целом. Помогайте тем в оккупированных районах, кто в этом нуждается: пожилым людям, одиноким, семьям с детьми. Украина вернется на всю свою землю, и должны сохранить там как можно больше наших людей", - отметил глава государства.

Псевдореферендумы на оккупированных территориях: что известно

Российские оккупанты планируют провести с 23 по 27 сентября псевдореферендумы о присоединении к России захваченных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Это решение уже осудили ЕС, НАТО, США и ряд других стран.

Во временно оккупированный Мелитополь Запорожской области привезли массовку из Крыма для съемки пропагандистских сюжетов о якобы поддержке населением псевдореферендума по присоединению к РФ.

Для участия в фейковом референдуме россияне завозят на оккупированную территорию Херсонщины людей из Крыма.

Также росСМИ выяснили, какие результаты "референдумов" ожидают в Кремле.