В Украине разоблачили сеть ботоферм, которой руководили из России

Возможности сети позволяли генерировать фейки от более чем 10 тысяч ботов.

Специалисты СБУ блокировали межрегиональную сеть ботоферм в Киеве и нескольких областях, которым руководили из РФ.

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Как сообщается на сайте СБУ, возможности сети позволяли генерировать фейки от более чем 10 тысяч ботов. Организаторы ботофермы использовали не только учетные записи в социальных сетях и е-мейлы, но и электронные кошельки с фейковыми персональными данными. Работники ботоферм были обеспечены всем необходимым оборудованием и софтом.

Оперативники установили, что для регистрации аккаунтов злоумышленники использовали, кроме украинских, также российские и европейские SIM-карты мобильных операторов. В Европе их в основном невозможно приобрести без идентификации граждан, а в РФ также без содействия со стороны спецслужб.

«Выполняя заказ на эскалацию конфликта на востоке Украины, организаторы ботоферм осуществляли информационные «вбросы», способствовали распространению негативных настроений и дискредитировали украинскую власть как внутри страны, так и за ее пределами», - говорится в сообщении.

Всего в рамках уголовных производств проведены одновременные обыски по 12 адресам, где было расположено оборудование. Доказательства причастности конкретных лиц к противоправной деятельности изъяты. В частности - более 40 тысяч SIM-карточек мобильных операторов.

Продолжается досудебное следствие. Разоблачение сети ботоферм осуществлялось Департаментом кибербезопасности СБУ в Киеве, Львовской, Черниговской, Сумской и Одесской областях совместно с региональными управлениями Службы, органами прокуратуры и полиции.

Ранее СБУ раскрыла количество выявленных за 6 лет предателей в своих рядах.

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