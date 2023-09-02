На территорию святыни приезжали люди, которые странно вели себя и на богослужениях, и на встречах, отметил архимандрит Авраамий.

Исполняющий обязанности наместника Киево-Печерской лавры архимандрит Авраамий предположил, что на территории святыни всегда работали российские агенты.

В интервью "Схемам" он рассказал, что видел на территории Лавры людей, которые странно вели себя и общались с духовенством. Он предположил, что, вероятно, это были представитель российских спецслужб.

"Конечно (видел - УНИАН). Были факты, конечно. Руководство Московского патриархата об этом умалчивает. Но во время полномасштабного вторжения на территории Лавры очень часто можно было увидеть людей, которые очень странно вели себя и на богослужениях, и на встречах", - отметил архимандрит.

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Он добавил, что не исключает, что это была именно российская агентура, и добавил, что "так было всегда".

Киево-Печерская лавра в центре внимания - новости, которые стоит знать

Несколько месяцев назад украинские журналисты опубликовали расследование, в котором говорится, что глава УПЦ МП Онуфрий и еще более 20 попов УПЦ МП имеют российское гражданство, в частности, кроме паспортов РФ, они имеют и российские загранпаспорта.

Онуфрий заявил, что сейчас он якобы имеет только паспорт гражданина Украины, не отрицая, что имел российские документы. Однако в базе аннулированных паспортов российского МВД журналисты не нашли данных об отказе Онуфрия от российского гражданства.

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