Из десяти витражей уцелели лишь три.

Во время очередного массированного обстрела со стороны Российской Федерации, который произошел 31 декабря 2022 года, одна из российских ракет попала на территорию студгородка Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Взрывная волна повредила модернистский комплекс биологического и биологического факультетов и выбила уникальные витражи 1986 года.

"Автор витражей – выдающаяся украинская художница Лариса Мищенко. И мы можем их потерять навсегда. Посреди возни с разбором завалов, витражи, которые необходимо восстанавливать, могли выбросить на помойку, как это часто у нас бывает. Понимая эту опасность, я помчался в КНУ и встретился с деканами обоих факультетов. Мы договорились о сотрудничестве и решили восстановить уникальный объект украинского художественного наследия. Я отдельно отметил необходимость именно реставрации, а не создания новой работы – деканы согласились. Так что будем работать. Работы много – витражей было 10. Целых осталось 3", – приводятся на страничке университета в Facebook слова фотографа, писателя, экскурсовода и автора проекта Ukrainian Modernism Дмитрия Соловьева.

Отмечается, что витражи воспевают разделы науки биологии. Сюжеты для них были предложены преподавателями и доцентами всех кафедр.

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"Мы с коллегами уже собираем консилиум реставраторов и специалистов. Если вы знаете таких людей – свяжите нас. РФ хочет, чтобы у нас не было наследства, но нет!" – подчеркнул Соловьев.

Ракетный удар по Киеву 31 декабря

Днем 31 декабря 2022 года российские оккупационные войска нанесли массированный удар по Украине. Под атаку также попала украинская столица.

По состоянию на 16:12 было известно, что в результате удара по Киеву 1 человек погиб, 20 пострадали. Госпитализировали 14 пострадавших, шестерым медики оказали помощь на месте.

В понедельник утром, 2 января, умер 46-летний мужчина, пострадавший от российской атаки на Киев, произошедшей за считанные часы до Нового года.

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