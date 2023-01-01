Убытки в разы будут превышать те, которые понес университет во время массированного ракетного обстрела 10 октября.

В Киеве в результате вчерашних российских ракетных ударов значительные повреждения получили здания Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Как сообщили в КНУ, претерпели значительных повреждений корпуса УНЦ "Институт биологии и медицины" и НИ высоких технологий, факультетов психологии, социологии, компьютерных наук и кибернетики, радиофизики, электроники и компьютерных систем, механико-математического и географического факультетов, кафедры ядерной физики, криогенного комплекса, спорткомплекса, Украинского физико-математического лицея и некоторых общежитий студгородка.

"В канун нового года, 31 декабря 2022, в результате ракетной атаки были повреждены здания выставочного кампуса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. ... На этот раз ущерб, нанесенный падением ракеты, в разы будет превышать тот, который понес университет во время массированного ракетного обстрела центра Киева 10 октября 2022 года, когда были повреждены здания Главного (красного) учебного корпуса, УНИ филологии (желтый корпус), научной библиотеки имени М. Максимовича, химического факультета, а также оранжереи Ботанического сада имени А. Фомина", - сказано в сообщении.

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Обстрел Киеве 31 декабря

31 декабря российская армия нанесла несколько волн ракетных ударов по разным городам Украины. Российские ракеты попали в гражданские объекты в Киеве, Хмельницком, Николаеве и Запорожье.

В результате атаки в Соломенском районе Киева обломки ракеты попали в частный дом. В Печерском районе повреждена гостиница и повылетали стекла во "Дворце Украина". В Святошинском районе обломки ракеты упали на стадион "Темп". Также, по данным мэра Виталия Кличко, в Киеве в результате ракетной атаки повреждены три школы и детсад.

В Киеве количество пострадавших составляет 22 человека, погиб пожилой мужчина.

Кроме того, в новогоднюю ночь Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 45 вражеских "шахедов". 13 из них сбили еще в 2022 году, а остальные 32 - в 2023.

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