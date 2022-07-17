По мнению мэра Мелитополя, об этом свидетельствуют несколько знаковых распоряжений оккупантов и их действия в оккупированном городе.

В Мелитополе Запорожской области оккупанты собирают данные для депортации проукраински настроенных граждан и продолжают готовиться к российскому псевдореферендуму.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире информационного телемарафона.

По его словам, об этом свидетельствует несколько знаковых распоряжений оккупантов, которые собирают данные в городе, а людей с проукраинской позицией обещают депортировать.

"Более знаковым является псевдораспоряжение, которое они издали. Те люди, которые поддерживают Украину, кто будет говорить, что им в Украине нравится или разговаривают на украинском, или имеют что-то проукраинское хоть немного - будут выселяться с временно оккупированной территории. Это депортация. Из наших домов нас хотят депортировать за то, что мы украинцы", - подчеркнул Федоров.

Мэр Мелитополя выразил надежду, что в лучшем случае оккупанты будут депортировать украинцев на линию разграничения до Васильевки, где идет пересечение с подконтрольной Украине территорией.

"Надеюсь, что это будет в сторону Украины, потому что так мы сможем поддержать своих граждан. Но пройти через блокпосты к неоккупированной территории довольно сложно. Сегодня у нас шквал звонков, потому что очередь снова более чем из 500 людей стоит на Васильевке – это женщины, маленькие дети, рашисты опять не выпускают людей", - пояснил Федоров.

Мэр Мелитополя отметил, что сейчас неизвестно, куда именно россияне планируют депортировать людей, однако в худшем случае это может быть на территорию временно оккупированного Крыма или подконтрольную РФ территорию.

Мэр Мелитополя также отметил относительно подготовки оккупантов к проведению российского псевдореферендума и начатого сбора данных в городе.

"Несколько дней назад гауляйтеры делали несколько громких сообщений, выдали какие-то бумажки, по которым должен пройти референдум в начале сентября. Но больше меня пугает... то, что идет сбор данных", - акцентировал Федоров.

Мэр Мелитополя объяснил, как именно проводят сбор данных оккупанты.

"Они полностью перекрывают микрорайон, например, вчера был перекрыт район Новый Мелитополь, в котором проживают более 30 тысяч человек. И просто в каждую квартиру, в каждый дом они (оккупанты - УНИАН) заходят с опросным листом. Спрашивают, сколько вас здесь живет, кто родственники, какое имущество имеете, какие машины есть, как относитесь к РФ, как относитесь к Украине", - сказал Федоров.

Он добавил, что если кто-то из жителей говорит, что хорошо относится к Украине, их раздевают и ищут татуировки. Если отметок на теле не находят, то пытаются выяснить, служили ли их родственники в АТО, и в таком случае проводят полный обыск.

"В таком аду сегодня живут люди на временно оккупированной территории. Благодаря этим данным они (оккупанты - УНИАН) конечно будут делать фейковые опросы или какие-то фейковые псевдореферендумы для своей пропаганды", - подчеркнул Федоров.

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