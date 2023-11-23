Оккупационная администрация приказала директорам подконтрольных школ провести беседы с родителями, чтобы те отказались от изучения их детьми родного языка.

Украинцы на временно оккупированных территориях продолжают бороться за свою самоидентичность. Родители школьников, даже несмотря на давление, массово пишут заявления об изучении украинского языка их детьми.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Отмечается, что захватчики позволяют школьникам на временно оккупированных территориях Украины получать уроки украинского языка, если есть заявление от родителей. Даже несмотря на давление, которое оказывают на жителей захваченных городов, количество заявлений по изучению украинского больше, чем ожидали в Кремле.

"Поэтому в регионе не хватает учебников, ведь для таких уроков россияне напечатали свои учебники украинского языка с рассказами о "братских народах" и оправданием оккупации. Однако количество экземпляров (которые) завезли на временно оккупированные территории гораздо меньше, чем желающих учить родной язык", – говорится в сообщении.

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Из-за сложившейся ситуации оккупационная администрация приказала директорам подконтрольных школ провести беседы с родителями, чтобы те отказались от изучения их детьми родного языка.

Что происходит на временно оккупированных территориях

Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области россияне массово "отжимают" квартиры с отоплением. Помогают им в этом местные коммунальщики – они предоставляют оккупантам списки квартир, где есть отопление, но давно не было владельцев.

Примечательно, что пока россияне заселяются в комфортные квартиры украинцев, большинство жилого фонда Токмака не имеет тепла, потому что захватчик второй год проваливают отопительный сезон.

Тем временем на оккупированную Донетчину россияне завозят мигрантов из Центральной Азии и Северного Кавказа. Больше всего это видно по Мариуполю – туда оккупанты "переселили" уже 30 тысяч человек.

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