Только в оккупированном Мариуполе уже проживает 30 тысяч завезенных захватчиками мигрантов.

На временно оккупированных территориях Донецкой области растет количество мигрантов из Центральной Азии и Северного Кавказа. Прежде всего это касается Мариуполя.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Известно, что только в оккупированном Мариуполе проживает уже более 30 тысяч мигрантов, которых завезли россияне.

"Указанные мигранты готовы работать на строительных проектах, которые спонсирует оккупационная администрация, за низкую зарплату. При этом уровень безработицы среди местных жителей растет, и уже достиг 50% в некоторых районах временно оккупированных территориях Донецкой области", – говорится в сообщении.

В Центре сопротивления отметили, что таким образом оккупанты проводят политику по изменению демографического состава временно оккупированных территорий. Местных жителей заставляют уезжать из-за безработицы и гуманитарной катастрофы, а вместо них завозят мигрантов, лояльных к России.

Что происходит на временно оккупированных территориях

Во временно оккупированном Энергодаре россияне создали так называемое "народное ополчение". Как отметили в Центре национального сопротивления, так называемые "ополченцы" уже дали присягу захватчикам и патрулируют оккупированный город вместе с оккупантами.

Между тем на Херсонщине россияне усилили репрессии подростков. Враг ищет детей, которые, по их мнению, каким-то образом помогают Силам обороны Украины освобождать оккупированные территории.

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