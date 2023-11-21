Как пояснили в Представительстве президента, введение такого механизма является важной составляющей реинтеграции территорий, восстановления доступа граждан к украинскому образовательному и культурному пространству.

Верховная рада Украины приняла законопроект (№9591) о признании результатов обучения лиц, которые проживают на ТОТ Украины. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Признание результатов обучения лиц, проживающих на временно оккупированной территории Украины - (принято) в целом (264 голоса)", - написал он в Telegram.

В свою очередь, народный депутат Алексей Гончаренко отметил важность этого законопроекта.

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"Предусматривается: возможность аттестации для признания образовательных результатов лиц, которые учились на временно оккупированных территориях Украины; признание до 75% образовательных кредитов ЕКТС для получения высшего образования; особые условия аттестации для некоторых специальностей и уровней образования", - рассказал он.

"Важно, чтобы молодые люди с временно оккупированных территории имели возможность учиться в Украине", - добавил Гончаренко.

История законопроекта

В августе Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект № 9591 о признании результатов обучения лиц, проживающих на временно оккупированной территории Украины. Как сообщили в представительстве Президента Украины в Автономной Республике Крым, законопроект предусматривает процедуру прохождения аттестации для признания результатов такого обучения и его продолжения в украинских учебных заведениях.

Аттестация не будет проводиться: по специальностям (профессиям), перечень которых утверждает Правительство; для признания результатов обучения и кредитов ЕКТС на магистерском уровне высшего образования (кроме программ подготовки магистров медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления).

Как пояснили в представительстве президента, введение такого механизма является важной составляющей реинтеграции территорий, восстановления доступа граждан к украинскому образовательному и культурному пространству. Также это позволит им реализовать свое право на обучение, обеспечить профессиональную карьеру и участие в восстановлении Украины.

Российские захватчики продолжают политику принудительной паспортизации украинского населения на временно оккупированных территориях. Теперь они угрожают массовыми увольнениями. Российское правительство приняло постановление о допустимой доле "иностранных работников" на предприятиях, которое предусматривает существенное ограничение рабочих мест с 2024 года.

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