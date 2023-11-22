Местные коммунальщики предоставляют россиянам списки тех квартир, владельцев которых давно не было дома, отметили в Центре нацсопротивления.

Российские захватчики "отжимают" оставленные владельцами квартиры в оккупированном Токмаке Запорожской области. Причем они ищут исключительно жилье с отоплением, чтобы расселить там личный состав вооруженных сил РФ.

"Оккупационная администрация уже второй год как провалила отопительный сезон и большинство жилого фонда в захваченном городе не имеет тепла. При этом оккупанты сами заселяются в максимально комфортные дома", – сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что к этому процессу оккупанты привлекают местных коммунальщиков. Те предоставляют захватчикам списки квартир, где давно не было владельцев, но сами квартиры подключены к теплосетям. Именно в такие квартиры и заселяют личный состав врага.

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Россия отправила на Луганщину карателей для обысков. В Генштабе ВСУ отметили, что сотрудники Росгвардии и полиции из Московской области ищут в Луганской области наличие связей местного населения с украинскими военными и работниками силовых структур, наведываясь к людям домой. Если же хозяев дома нет, силовики возвращаются в ночи и грабят жилье.

Между тем россияне активно заселяют оккупированную Донетчину мигрантами из Центральной Азии и Северного Кавказа. Больше всего эта тенденция прослеживается в Мариуполе – туда оккупанты завезли уже 30 тысяч мигрантов. Так Россия проводит политику по изменению демографического состава временно оккупированных территорий.

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