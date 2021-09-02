Правоохранители будут находиться в Умани до 11 сентября.

В город Умань Черкасской области для обеспечения правопорядка во время празднования Рош га-Шана прибыли более 600 полицейских и 200 военнослужащих Национальной гвардии.

Об этом сообщает сектор коммуникации Главного управления Национальной полиции в Черкасской области.

"Более 600 сотрудников полиции и 200 военнослужащих Национальной гвардии прибыли в Умань для обеспечения общественного порядка и безопасности во время празднования Рош га-Шана", - говорится в сообщении.

По информации полиции, с 1 по 6 сентября на территорию Умани прибудет 23 500 тысяч хасидов. В этом году, по предварительным подсчетам, ожидается прибытие около 50 тысяч паломников из разных стран мира. Также с 3 сентября прибудет делегация в составе 11 полицейских из Израиля, которые окажут украинским коллегам помощь в обеспечении публичной безопасности и порядка.

Отмечается, что сводный отряд насчитывает 635 сотрудников полиции из Днепропетровской, Житомирской, Винницкой, Киевской и Черкасской областей. Правоохранители будут находиться в Умани до 11 сентября.

Как сообщили в управлении ГСЧС Украины в Черкасской области, в Умани также развернут сводный отряд спасателей.

Его численность составляет 116 человек личного состава. Эта группировка усилена 29 единицами специальной и пожарно-спасательной техники. В местах проведения праздничных мероприятий на территории мемориального комплекса, а также компактного проживания паломников организовано дежурство 10 стационарных постов.

В этом году празднование иудейского нового года (Рош га-Шана) приходится на 6-8 сентября.

Хасиды традиционно приезжают праздновать его к могиле цадика Нахмана в Умани Черкасской области.

Автор: Светлана Макринская