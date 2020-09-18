На этот момент все иностранцы-паломники покинули территорию рядом линии границы Украины.

На границе с Беларусью иностранцы-паломники покинули территорию рядом линии границы Украины, где они находились с начала недели.

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Как говорится в сообщении на сайте Государственной пограничной службы об этом сообщил председатель ГПСУ Сергей Дейнеко находясь непосредственно на границе с Беларусью напротив пункта пропуска «Новые Яриловичи» в Черниговской области.

«Постепенное уменьшение иностранцев на этом направлении мы начали фиксировать утром. Их количество рядом с нашей границей в течение дня стремительно уменьшалось. Также наблюдалось постоянное постепенное их возвращение на территорию Республики Беларусь», - сказал Дейнеко.

Он отметил, что иностранные граждане, которые планировали попасть в Украину с целью паломничества на этом направлении, начали прибывать к границе Украины еще с 14 сентября. Всего их здесь находилось еще до вчера более 1 тысячи человек. Еще одну группу иностранцев на границе с Беларусью фиксировали напротив пункта пропуска «Дольск», что на Волыни, однако после разъяснений по ограничению въезда - через несколько часов они вернулись обратно.

"Мы ежедневно доказывали иностранцам, что с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции по решению правительства въезд иностранцам в Украину запрещен. И они четко знали об этом еще до того, как начали ехать к нам. К сожалению, они не прислушались к призывам Украины воздержаться в этом году от поездки. Нам обидно, что, доверившись непонятным обещаниям, к которым в разговорах апеллировали паломники, они создали себе иллюзию возможности въезда в Украину», - отметил Дейнеко.

На этот момент все иностранцы-паломники покинули территорию рядом линии границы Украины.

Паломничество хасидов в условиях пандемии

Летом МИД Израиля призвал украинскую власть принять меры для недопущения массовых собраний людей в Умани, чтобы не способствовать распространению коронавируса.

18 августа правительства Украины и Израиля в совместном заявлении призвали хасидов из-за угрожающей эпидемической ситуации воздержаться от поездки в Умань, которую они посещают ежегодно по случаю иудейского нового года - Рош га-Шана.

27 августа Кабмин установил запрет на въезд иностранцев с 00:00 29 августа до 00:00 28 сентября.

15 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству договориться с Украиной о предоставлении зеленого коридора для евреев-хасидов, которые не могут из Беларуси попасть в Умань.

16 сентября в Офисе президента Украины призвали власти Беларуси не распространять ложных обнадеживающих заявлений для хасидов, которые могут создать у них ощущение, что граница Украины может быть открыта для иностранцев.

В Офисе президента отметили, что каждое государство во время пандемии должно проводить прозрачную и ответственную политику, направленную на остановку распространения COVID-19, и воздержаться от провоцирования негативных вариантов развития эпидемической ситуации в соседних странах.

16 сентября Кабинет министров принял решение о закрытии пункта пропуска «Новые Яриловичи».

По информации ГПСУ, по состоянию на утро 17 сентября на направлении пункта пропуска «Новые Яриловичи» оставались более 1 тысячи хасидов, которые прошли процедуры пограничного контроля на выходе из Беларуси и находятся вблизи линии государственной границы, планируя пересечь ее, несмотря на ограничения.

*** В 2019 году на празднование 5780-го иудейского Нового года (Рош га-Шана) в Умань прибыло более 30 тысяч паломников. В этом году празднование начинается вечером 18 сентября и завершается вечером 20 сентября.

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Автор: Леся Лещенко