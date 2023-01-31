Сообщается о прилетах между поселками Виноградное и Пионерское.

В оккупированном Мариуполе прозвучало не менее семи громких взрывов. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Воздушная тревога. Громкие звуки канонады по всему городу. По меньшей мере семь громких взрывов. Левобережье. Откровенный прилет между с. Виноградное и с. Пионерское", - написал Андрющенко.

По его словам, сейчас в городе сообщают об активной работе ПВО оккупантов.

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"Неофициальные паблики пропаганды конечно отчитываются о стандартных "атака БПЛА" и "все цели сбиты". Желаемое за действительное. Улыбаемся и ждем хороших бавовняных новостей", - прокомментировал заместитель мэра.

Война в Украине - ситуация в Мариуполе

Как сообщал УНИАН, 10 января городской голова Вадим Бойченко сообщил, что во временно оккупированном Мариуполе находятся более 30 тыс. россиян возле города они готовят оборонительные линии.

24 января в городе произошел взрыв в казарме, в которой находилось более 200 оккупантов и которую накануне обозначили участники группы сопротивления. На месте взрыва все было в дыму, много "скорых" и спасателей.

Ранее в тот же день российские захватчики "назначили" новым так называемым "мэром" оккупированного города Мариуполь Олега Моргуна, осужденного украинским судом к 11 годам лишения свободы за участие в террористической организации "ДНР".

По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, восстановление уже разрушенных российскими оккупантами объектов в Мариуполе может занять от 5 до 8 лет.

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