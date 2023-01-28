Российские оккупанты обустроили базу для военных вертолетов на территории уничтоженного ими завода "Азовсталь" в оккупированном Мариуполе. Об этом сообщил в Telegram советник мэра Петр Андрющенко.
"Высокая вертолетная активность. На территории "Азовстали" оккупанты обустроили вертолетную базу", – рассказал он.
По словам Андрющенко, на территории разрушенного завода базируются вертолеты Ми-8.
"По меньшей мере, 10 взлетов зафиксировано за световой день сегодня. Приоритетное направление полетов – Запорожская область", – отметил он.
Ситуация в Мариуполе
На днях российские оккупанты заявили, что не планируют восстанавливать завод Азовсталь, который они уничтожили весной вместе с большей частью жилых массивов.
24 января стало известно, что Россия назначила новым "мэром" оккупированного города Мариуполь Олега Моргуна, приговоренного украинским судом к 11 годам лишения свободы за участие в террористической организации "ДНР".
В тот же день ВСУ нанесли удар по казарме, где находилось более 200 оккупантов. По словам Андрющенко, в основном там были дагестанцы или кадыровцы.