Недавно захватчики заявили, что не будут восстанавливать завод, поскольку он им не нужен.

Российские оккупанты обустроили базу для военных вертолетов на территории уничтоженного ими завода "Азовсталь" в оккупированном Мариуполе. Об этом сообщил в Telegram советник мэра Петр Андрющенко.

"Высокая вертолетная активность. На территории "Азовстали" оккупанты обустроили вертолетную базу", – рассказал он.

По словам Андрющенко, на территории разрушенного завода базируются вертолеты Ми-8.

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"По меньшей мере, 10 взлетов зафиксировано за световой день сегодня. Приоритетное направление полетов – Запорожская область", – отметил он.

Ситуация в Мариуполе

На днях российские оккупанты заявили, что не планируют восстанавливать завод Азовсталь, который они уничтожили весной вместе с большей частью жилых массивов.

24 января стало известно, что Россия назначила новым "мэром" оккупированного города Мариуполь Олега Моргуна, приговоренного украинским судом к 11 годам лишения свободы за участие в террористической организации "ДНР".

В тот же день ВСУ нанесли удар по казарме, где находилось более 200 оккупантов. По словам Андрющенко, в основном там были дагестанцы или кадыровцы.

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