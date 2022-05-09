Трансляция с российского спутника на захваченные украинские регионы неожиданно была выключена

Оккупанты не смогли транслировать парад в Москве с лживыми заявлениями Путина на временно оккупированных территориях. Во время парада и выступления Путина трансляция с российского спутника на захваченные украинские регионы выключилась.

Об этом сообщает Госспецсвязи Украины.

"Российская пропаганда во главе со своим лидером Путиным сегодня не смогла донести свои лживые сообщения украинцам, которые живут на временно оккупированных территориях. Во время проведения парада и выступления руководителя страны-агрессора в столице враждебного государства, которые транслировали все российские пропагандистские каналы, вещание с российского спутника на захваченные украинские регионы неожиданно было отключено", - говорится в сообщении.

Парад в Москве: что известно

9 мая в России на Красной площади состоялся парад Победы. Воздушная часть военного парада в России была отменена. Не появился на параде и самолет "судного дня" Путина.

По мнению эксперта Олега Жданова, Путин приказал не демонстрировать командный борт Ил-80, предназначен для эвакуации руководства страны в случае ядерной войны, после ультиматума со стороны Запада.

Президент России Владимир Путин заявил, что война в Украине - это "предупредительный отпор агрессии" со стороны НАТО. Российский диктатор во время выступления на параде вспомнил о "спецоперации" в Украине, оправдав свои действия.

Несмотря на прогнозы многих аналитиков и военных экспертов, Путин не объявил войну Украине и мобилизацию в России.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал речь Путина. Он заявил, что для широкомасштабного вторжения российских войск в Украину не было никаких рациональных причин, кроме болезненных имперских амбиций Кремля.

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