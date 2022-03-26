Продукты питания начали раздавать с сегодняшнего дня.

В Украине с сегодняшнего дня, 26 марта, начала действовать программа по бесплатному обеспечению продуктами питания жителей населенных пунктов, находящихся в зоне боевых действий.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Постановлением Кабмина утвержден порядок выдачи населению продовольственных товаров и перечень продуктов. При выдаче товаров населению допустимое отклонение ± 20%.

Шмигаль сообщил, что был сформирован список ключевых социальных продуктов: от круп и зерна до консервов и масла.

Кроме того, для фасовки продуктовых наборов закупают 10 млн пакетов пластиковых с ручками вместимостью до 12 кг и 3 млн пакетов вместимостью до 3 кг.

Как сообщал УНИАН, глава Киевской городской военной администрации Николай Жернов сообщил, что на всех жителей Киева созданы запасы продуктов долговременного хранения. Также в столице работают 50 пунктов, в которых люди могут получить гуманитарную помощь различного характера. В том числе, речь идет о медикаментах, одежде, средствах личной гигиены и продуктах длительного хранения.

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