От продажи 30 млн аккаунтов хакеры получили почти 14 млн грн прибыли.

Во Львове Служба безопасности Украины разоблачила группу хакеров, которые взломали почти 30 млн аккаунтов граждан Украины и ЕС для распространения российской пропаганды.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что злоумышленники взламывали активные учетные записи интернет-пользователей из Украины и Евросоюза, получая доступ к персональным данным граждан.

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"Эту конфиденциальную информацию они продавали через анонимную платформу "Даркнет", а деньги получали на запрещенные в нашем государстве электронные платежные системы ЮМопеу, Qiwi и WebMoney. По предварительным данным, хакеры продали ориентировочно 30 млн аккаунтов и получили "прибыль" в размере почти 14 млн грн", - говорится в сообщении.

По информации СБУ, их "оптовыми клиентами" были прокремлевские пропагандисты, которые использовали полученные установочные данные украинских и иностранных граждан для распространения фейковых "новостей" с фронта и создание панических настроений. Целью таких манипуляций была масштабная дестабилизация в странах.

Также установлено, что взломанные аккаунты использовали якобы от имени рядовых людей для распространения дезинформации относительно общественно-политической ситуации в Украине и ЕС.

По данным следствия, в состав группировки входили несколько хакеров из Львова. Специализированное компьютерное оборудование они установили в своих жилищах. Злоумышленники проникали в чужие аккаунты с помощью вредоносного программного обеспечения.

Во время обысков правоохранители обнаружили: жесткие магнитные диски с персональными данными граждан; компьютерную технику, мобильные телефоны, сим-карты и флеш-накопители с доказательствами незаконной деятельности.

Организатору сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 361-2 (несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая хранится в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех виновных.

Российская пропаганда в мире

Издание CNN со ссылкой на доклад американской разведки узнало, что с 2014 года на иностранных политиков и партии в более чем 30 странах власти РФ потратили около $300 млн. Задачей такого финансирования, утверждают источники издания, было получение поддержки для подрыва демократий во всех этих странах. А также распространение кремлевской пропаганды.

Как сообщал УНИАН, 30 августа украинские хакеры "пустили" в эфир радиостанции "Крым" запись гимна Украины.

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