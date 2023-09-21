С начала полномасштабного вторжения в столице прозвучало уже 870 тревог.

Ночью российские оккупанты атаковали Киев ракетами, над городом было сбито более 20 вражеских целей, обломки ракет упали в нескольких районах.

Об этом речь идет в сообщении в Telegram-канале Киевской городской военной администрации о последствиях ракетной атаки. Отмечается, что в Дарницком районе произошло падение осколков на нежилое здание без возгорания; на станции технического обслуживания возник пожар на площади 400 кв. м, загорелись припаркованные автомобили. Также зафиксировано повреждение окон двухэтажного общежития.

"Пострадали семь человек, из них один ребенок (девочка 9 лет). Практически у всех ранения - это резаные раны. Трех человек госпитализировали. Остальные получили медицинскую помощь на месте. Предварительно, угрозы для жизни у пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В Шевченковском районе была повреждена газовая труба без возгорания; в жилом доме взрывной волной были выбиты двери, повреждены окна. Кроме того, произошло повреждение окон в нежилом многоэтажном здании. Информация о пострадавших пока отсутствует.

В КГВА отметили, что эта информация предварительная, данные оперативной сводки обновляются. Также отмечается, что с начала полномасштабного вторжения России в Киеве прозвучало уже 870 тревог.

"Этой ночью враг атаковал столицу ракетами, над городом было сбито более 20 вражеских целей. Обломки ракет упали в нескольких районах Киева", - говорится в сообщении.

В Telegram-канале Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уточняется, что в Дарницком районе пожар в двух автомобилях на прилегающей к станции технического обслуживания территории возник на ориентировочной площади 150 кв. м.

"В Шевченковском районе в административном здании повреждены оконные блоки с 1 по 7 этажи. Возгорания и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Шевченковском районе, где в результате падения обломков была повреждена газовая труба, также выбило окна в общежитии рядом. "Медики госпитализируют 16-летнюю девушку с острой реакцией на стресс", - отметил он.

В то же время представитель Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона отметил, что Киев всегда был в эпицентре атак врага.

"Столица - это сердце Украины. И враг пытается туда частенько направлять немало ракет. Вы видели, сколько "Кинжалов" было сбито именно над столицей в мае-июне. Поэтому столица - одно из основных направлений атак. И всегда будет им оставаться... Если взять по статистике, пожалуй, больше всего атакуется Киев", - сказал Игнат.

Ракетный удар по Украине 21 сентября

Под утро сегодня, 21 сентября, в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. В частности около 05:00 противовоздушная оборона работала в Черкасской области, а затем - в Киеве.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что российские оккупанты запустили по Украине 43 крылатые ракеты, из которых уничтожено было 36. По его словам, враг запускал ракеты в несколько волн. В воздушное пространство Украины они входили с разных направлений, постоянно меняя курс по маршруту.

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