В ряде общин Киевской области возникли проблемы с энергоснабжением.

Во время массированного ракетного обстрела в Киевской области погибли два человека в Фастовском районе. Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко.

"Массированный обстрел Украины. Жилые многоэтажки, складские помещения, критическая инфраструктура. Россия бьет в свойственной ей террористической манере", – написал он.

По словам Клименко, на Киевщине пострадали Бориспольский, Бучанский, Фастовский районы. В частности, на Фастовщине погибли два человека ликвидировано возгорание жилого дома.

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В Вишневом было повреждено 5 многоквартирных жилых домов и более 40 автомобилей, пострадали 7 человек.

Что касается столицы, Клименко сообщил, что в Киеве оперативные службы работают в шести районах, где возникли 7 пожаров: Оболонском, Печерском, Подольском, Соломенском, Святошинском и Деснянском. Из многоэтажки в Соломенском районе эвакуированы более 130 человек. Около 20 спасены из заблокированных помещений. Всего в столице зафиксировано более 20 раненых.

Глава МВД отметил, что информация подана по состоянию на 10:00, количество пострадавших меняется.

Начальник киевской ОВА Руслан Кравченко сообщил, что на Киевщине организована эвакуация людей в ближайшие пункты обогрева, где с ними будут работать психологи ГСЧС.

"В общинах поврежден ряд частных домов, более 60 автомобилей. Из-за падения обломков произошел пожар в недостроенной церкви, повреждены несколько предприятий, складских помещений. Повреждения получило одно из областных медучреждений", - сказано в сообщении.

По оперативной информации, кроме двух погибших людей, в Киевской области 11 раненых, в том числе один ребенок.

Также Кравченко сообщил, что в ряде общин Броварского, Бучанского, Фастовского, Вышгородского районов также возникли проблемы с энергоснабжением.

Массированная ракетная атака – последние новости

Утром 2 января россияне запустили десятки ракет по Украине, в том числе аэробалистические ракеты "Кинжал". Большинство ракет атаковали столицу, также значительные повреждения в Харькове. Силы ПВО успешно отработали по целям, однако обломки ракет вызвали много повреждений в разных районах Киева, есть погибшие и пострадавшие.

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