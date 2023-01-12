Этот закон касается и бойцов полка "Азов".

Верховная Рада Украины определила порядок прохождения военной службы по контракту иностранцами и лицами без гражданства.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта №8098 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно порядка прохождения военной службы по контракту иностранцами и лицами без гражданства в ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины воинских формированиях" проголосовал 321 народный депутат.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что на сегодня в законодательстве речь шла только о тех подразделениях, которые подчиняются Вооруженным силам Украины. То есть не был законодательно определен порядок прохождения службы подразделениями, которые образованы при Нацгвардии Украины, в частности, таким подразделением является полк "Азов", где службу несут иностранные граждане.

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Из-за этого они не могли легально находиться на территории Украины, а также не могли получить украинское гражданство. Теперь этот вопрос нормирован. Порядок определен как и для тех, кто служит в ВСУ.

Кроме того в закон "Об иммиграции" предусмотрено добавить к квотам, которые дают основания для предоставления разрешения на иммиграцию иностранцам и лицам без гражданства, которые еще не прослужили три года в ВСУ и других военных формированиях, однако во время службы получили ранения, не позволяющие им по состоянию здоровья продолжить прохождение военной службы.

Работа Верховной Рады 12 января 2023 года

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада приняла закон о запрете пребывания игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения. Закон вступает в силу сразу, поэтому со следующего дня после подписания президентом весь игорный бизнес должен перейти на полную ставку налогообложения.

Также ВР приняла законопроекты о выходе из двух международных договоров Украины, заключенных в рамках СНГ. Речь идет о документах №0162 "О выходе из Соглашения о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности" и №0168 "О выходе из Конвенции о передаче лиц, страдающих психическими расстройствами, для проведения принудительного лечения".

Кроме этого, парламент принял закон о гарантиях возврата валютной выручки при экспорте зерна. Предполагается, что документ будет способствовать поступлению валютной выручки и предотвращать необоснованную утечку капитала из государства.

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