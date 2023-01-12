ВР утвердила порядок прохождения военной службы иностранцами / фото Serhii Nuzhnenko / RadioSvoboda

Верховная Рада Украины определила порядок прохождения военной службы по контракту иностранцами и лицами без гражданства.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта №8098 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно порядка прохождения военной службы по контракту иностранцами и лицами без гражданства в ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины воинских формированиях" проголосовал 321 народный депутат.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что на сегодня в законодательстве речь шла только о тех подразделениях, которые подчиняются Вооруженным силам Украины. То есть не был законодательно определен порядок прохождения службы подразделениями, которые образованы при Нацгвардии Украины, в частности, таким подразделением является полк "Азов", где службу несут иностранные граждане.

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Из-за этого они не могли легально находиться на территории Украины, а также не могли получить украинское гражданство. Теперь этот вопрос нормирован. Порядок определен как и для тех, кто служит в ВСУ.

Кроме того в закон "Об иммиграции" предусмотрено добавить к квотам, которые дают основания для предоставления разрешения на иммиграцию иностранцам и лицам без гражданства, которые еще не прослужили три года в ВСУ и других военных формированиях, однако во время службы получили ранения, не позволяющие им по состоянию здоровья продолжить прохождение военной службы.

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Работа Верховной Рады 12 января 2023 года

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада приняла закон о запрете пребывания игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения. Закон вступает в силу сразу, поэтому со следующего дня после подписания президентом весь игорный бизнес должен перейти на полную ставку налогообложения.

Также ВР приняла законопроекты о выходе из двух международных договоров Украины, заключенных в рамках СНГ. Речь идет о документах №0162 "О выходе из Соглашения о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности" и №0168 "О выходе из Конвенции о передаче лиц, страдающих психическими расстройствами, для проведения принудительного лечения".

Кроме этого, парламент принял закон о гарантиях возврата валютной выручки при экспорте зерна. Предполагается, что документ будет способствовать поступлению валютной выручки и предотвращать необоснованную утечку капитала из государства.

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