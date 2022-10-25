Соответствующий документ уже был передан на рассмотрение профильному комитету Верховной Рады.

В Верховную Раду внесли законопроект, которым предлагается брать отпечатки пальцев у иностранцев и лиц без гражданства в обязательном порядке.

Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Новый законопроект предусматривает внесение изменений в закон Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства". В частности, авторы документа предлагают дополнить закон новым разделом и определить в нем цель предоставления биометрических данных, а также установить перечень случаев обязательного предоставления биометрических данных иностранцем и лицом без гражданства.

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"По состоянию на сегодняшний день вопросы биометрической идентификации и верификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства урегулированы лишь частично", – сказано в пояснительной записке.

Отмечается, что такие меры будут предприниматься с учетом защиты прав иностранцев и лиц без гражданства и интересов национальной безопасности Украины.

"С принятием законопроекта будет внедрен эффективный механизм биометрической идентификации и верификации лиц, в том числе иностранцев и лиц без гражданства, что исключит возможность злоупотребления персональными данными лица, их фальсификацию, использование персональных данных других лиц", – прогнозируют авторы законопроекта.

По данным Верховной Рады, соответствующий документ был передан на рассмотрение профильному комитету.

Работа Верховной Рады: последние решения

Верховная Рада продолжает активно работать в условиях войны. Так, 18 октября Рада признала Чеченскую Республику Ичкерия временно оккупированной Российской Федерацией и осудила совершение геноцида чеченского народа. Решение поддержали 287 депутатов.

Кроме того, ВРУ приняла закон о внесении изменений в статью 1 закона "О воинской обязанности и военной службе" (№6482), которым устанавливается взятие женщин определенных профессий на воинский учет по их желанию.

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