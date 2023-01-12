Целью законопроекта является отмена необоснованных льгот для субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность по организации, проведению азартных игр, лотерей, пари.

Верховная Рада приняла закон о запрете пребывания игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложение.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк. Он подчеркнул, что согласно принятой редакции, закон вступает в силу сразу, поэтому со следующего дня после подписания президентом весь игорный бизнес должен перейти на полную ставку налогообложения.

За принятие законопроекта "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно запрета пребывания игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения" (№ 8079) проголосовали 303 народных депутата.

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Согласно пояснительной записке, основной целью законопроекта является отмена необоснованных льгот для субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность по организации, проведению азартных игр, лотерей (кроме распространения лотерей), пари (букмекерское пари, пари тотализатора).

"Предусматривается, что деятельность по организации, проведению азартных игр, лотерей (кроме распространения лотерей), пари (букмекерское пари, пари тотализатора), особенно в период войны, не должна получать льгот, каких-то особых условий", - говорится в документе.

Игорный бизнес в Украине

Как сообщал УНИАН, в июле 2020 года Верховная Рада приняла закон о легализации игорного бизнеса в Украине. Данным документом вводился исключительный перечень видов деятельности в сфере азартных игр, разрешенных в Украине. В частности, законом допускается размещение казино исключительно на территории гостиниц категории "пять звезд" в Киеве. Для других населенных пунктов размещение казино разрешено на территории зданий, где расположены отели категории "четыре и пять звезд".

По словам главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, госбюджет Украины мог бы получить 4,5 млрд грн в год в результате легализации игорного бизнеса в стране.

В июле 2021 года Верховная Рада в первом чтении одобрила проект закона, который предусматривает уменьшение налогов для игорного бизнеса почти в 2 раза. Предлагалось установить единую ставку налога на доход (валовой игровой доход), полученный от организации и проведению азартных игр и выпуска и проведения лотерей - 10%. Кроме налога на доход, законопроектом предусматривается, что субъекты хозяйствования будут платить налог на прибыль по общей ставке 18%.

По состоянию на ноябрь 2021 года в государственный бюджет поступило 1,34 млрд грн дохода от продажи лицензий на игорный бизнес, что составляет лишь 18% от запланированных доходов в 7,4 млрд грн.

Законом Украины № 2192-IX от 14 апреля 2022 года разрешалось на период военного положения находиться на упрощенной системе налогообложения субъектам хозяйствования, которые осуществляют деятельность по организации, проведению азартных игр, лотерей (кроме распространения лотерей), пари (букмекерское пари, пари тотализатора).

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